Деякі країни відмовилися приєднатися до спільного комюніке після Саміту миру у Швейцарії з різних причин, включаючи неможливість для деяких представників ухвалити таке рішення.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента відповів на це питання в прямому ефірі.

Згідно з виступом Жовкви, деякі учасники саміту не мали достатнього рівня повноважень, щоб ухвалювати рішення щодо підтримки комюніке. Наприклад, деяким міністрам потрібно звернутися до керівництва своєї країни для отримання дозволу. Деякі країни також вимагають окремої процедури, такої як схвалення парламентом, для прийняття такого рішення.

Однак, Жовква зазначив, що документ відкритий для підписання, і країни, які ще не підписали його, можуть зробити це пізніше.

“Концентруймося на тому, що документ на сьогодні підписаний переважною більшістю країн та організацій, які взяли участь у саміті”, – сказав Жовква.

На Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня, підсумкове комюніке отримало підтримку вже 80 країн та 4 організацій. Деякі країни, які не підтримали декларацію, включають Саудівську Аравію, Таїланд, Індію, Мексику, Південно-Африканську республіку, Бразилію, Вірменію та Об’єднані Арабські Емірати.

У документі обговорювалося питання контролю України та МАГАТЕ над окупованою росіянами Запорізькою атомною електростанцією, доступу до морських портів Чорного та Азовського морів та звільнення полонених шляхом повного обміну.