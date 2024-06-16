У неділю, 16 червня, у Швейцарії стартував другий день Глобального саміту миру. Цього дня країни-учасники розділяться на три робочі групи, які розглядатимуть ядерну безпеку, гуманітарні питання, а також продовольчу безпеку і свободу судноплавства в Чорному морі.

Про це інформує The Guardian.

У центрі уваги сесії з гуманітарних аспектів будуть питання, пов’язані з військовополоненими, цивільними затриманими, інтернованими та долею зниклих безвісти. Також обговорюватиметься питання повернення дітей, вивезених з окупованої території України до Росії.

«Ми бачили, як близько 20 000 українських дітей фактично викрали зі своїх сімей, громади та країни. Наскільки жахливо це сказати, і як світ може відвернутися від цього?», – про це журналістам заявив прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

На переговорах з питань продовольчої безпеки обговорюватимуть питання зниження рівня сільськогосподарського виробництва та експорту, що спричинило негативний вплив на весь світ. До складу цієї робочої групи увійдуть 30 країн, серед яких Велика Британія, Бразилія, Німеччина, Гана, Ізраїль, Кенія, Іспанія, Південна Корея, Таїланд, Туреччина та Південна Корея.

Група з ядерної безпеки розгляне ситуацію, що склалася навколо безпеки та захисту українських атомних електростанцій, зокрема Запорізької, де всі реактори зупинені з середини квітня.

Переговори будуть зосереджені на зменшенні ризику аварії внаслідок несправності або нападу на ядерні об’єкти України.

Нагадаємо, видання Reutres опублікувало проєкт підсумкової декларації за результатами Саміту. У ньому засуджується війна Росії проти України, а також наголошується на необхідності забезпечення безпеки роботи атомних електростанцій та визволенні полонених. Також учасники Саміту вважають, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами конфлікту.