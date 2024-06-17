Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету, який був створений 11 жовтня 2023 року для керування військовими операціями проти угрупувань ХАМАС і Хезболла, із шістьох посадовців.

Про це пише Reuters.

Агентство назвало рішення ізраїльського прем’єра “очікуваним”, оскільки Бенні Ганц, опозиціонер і колишній міністр оборони, недавно подав у відставку з військового кабінету та закликав до дострокових виборів.

Він звинуватив прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в неправильному веденні війни Ізраїлю в Газі. За ним з військового кабінету також пішов колишній начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Гаді Айзенкот.

Тепер Нетаньягу прийматиме рішення щодо ведення війни з ХАМАСом із невеликою групою урядовців, серед яких — міністр оборони Йоав Галант і міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, які входили до військового кабінету.

Агентство назвало рішення ізраїльського прем’єра “очікуваним”, оскільки Бенні Ганц, опозиціонер і колишній міністр оборони, недавно подав у відставку з військового кабінету та закликав до дострокових виборів.

Він звинуватив прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в неправильному веденні війни Ізраїлю в Газі. Крім того, з військового кабінету також пішов колишній начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Гаді Айзенкот. Це рішення викликало несподівану реакцію в політичному середовищі та може мати вплив на майбутні вибори в Ізраїлі.