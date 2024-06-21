Вона уточнила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністр працювала над цим деякий час.

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. Міністр також додав, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністр сказала, що “всі частини головоломки” лежали на столі”.

При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.