Нідерланди оголосили про виділення додаткових 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна найближчим часом постачатиме Україні.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Цей внесок є доповненням до 150 мільйонів євро, які країна виділила раніше. Це озброєння закуплять безпосередньо у промисловості.

«З боєприпасами, які ми купуємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія путіна не має меж, тому наша підтримка повинна продовжуватися повним ходом. Закуповуючи ці додаткові боєприпаси, ми хочемо надіслати повідомлення москві, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. росія не повинна виграти цю війну, це теж в інтересах нашої безпеки», — заявив Брекельманс.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди почали процес передання Україні західних винищувачів F-16. Вони літатимуть в українському небі вже цього літа. Від Амстердама має надійти 24 таких літаки.