Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ.
Зазначається, що очільник відомства Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.
Нагадаємо, у суботу, 27 квітня, в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Німеччина, на території торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України. Один з них, 36-річний, помер на місці події від отриманих травм, інший, 23-річний, помер у лікарні від важких поранень.
За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Триває слідство.
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