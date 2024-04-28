Відомство підтвердило інформацію, що загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що очільник відомства Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Нагадаємо, у суботу, 27 квітня, в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Німеччина, на території торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України. Один з них, 36-річний, помер на місці події від отриманих травм, інший, 23-річний, помер у лікарні від важких поранень.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Триває слідство.