Уряд Німеччини не має планів скорочувати виплати людям, які втекли до Німеччини від російської агресивної війни проти України.

Про у Берліні заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, передає DW.

Раніше з аналогічною заявою виступив заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут. Він також повідомив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дозволить прискорити вжиття заходів щодо інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.

Прем’єр-міністри федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у бундестазі Торстен Фрай, а також генеральний секретар Вільної демократичної партії (СвДП) Біджан Джір-Сарай закликали скасувати виплату громадянської допомоги як мінімум українським чоловікам призовного віку.