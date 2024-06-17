Про у Берліні заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, передає DW.
Раніше з аналогічною заявою виступив заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут. Він також повідомив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дозволить прискорити вжиття заходів щодо інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.
Прем’єр-міністри федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у бундестазі Торстен Фрай, а також генеральний секретар Вільної демократичної партії (СвДП) Біджан Джір-Сарай закликали скасувати виплату громадянської допомоги як мінімум українським чоловікам призовного віку.
За даними МВС ФРН, нині у Німеччині проживають близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у ФРН становлять жінки та діти. За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).