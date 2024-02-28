27 лютого почалася робота Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки щодо підготовки законопроєкту про мобілізацію, де внесли 4 195 правок.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” та секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в етері марафону “Єдині новини”.

За його словами, саме 4195 правок подали народні депутати з різних політичних сил. Спочатку розглядають комплексні питання, на які подали найбільше правок — до антиконституційних норм, обмежень, норми, що стосуються мобілізації.

“Потім ми зрозуміємо, який має бути концептуально законопроєкт, сьогодні (27 лютого — ред.) голосували за це, і далі будемо відпрацьовувати таблиці. Я сподіваюся, що до кінця тижня ми опрацюємо цей законопроєкт”, — сказав Костенко.

Він сподівається, що на наступне засідання Верховної Ради, в першій половині березня, законопроєкт можуть вже винести на розгляд. Але якщо народні депутати будуть приходити захищати правки, то розгляд документу затягнеться.

Депутат Костенко розповідає, що цей законопроєкт проте, як буде відбуватися призов, як військовозобовʼязані проходитимуть службу та навіть жити, оскільки в документі “є питання взагалі і обмежень прав”.

“Комітет проголосував проти того, що ТЦК може обмежувати права, ми не згодні з цим блоком. Щодо електронного кабінету — Комітет проголосував, щоб це було право людини реєструвати цей кабінет, а не обов’язок. У кого буде електронний кабінет, то він зможе отримати електронну повістку. В кого не буде, то інші можливості — або в руки вручать”, — каже Костенко.

Ще один член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Єгор Чернєв, який представляє фракцію “Слуга Народу” каже, що правки розглядають групами, які згрупували на 16 пунктів.

“Ухвалюється рішення “за основу” — ми підтримаємо цей пункт чи не підтримаємо. І далі Секретаріат згрупує правки, тому що дуже багато правок, які повторюються. Деякі дуже активні депутати подали по 100-200-300 правок”, — додає Чернєв.

Він теж висловив сподівання, що документ винесуть на розгляд сесійної зали у березні, але якщо кожен народний депутат буде ставити свою правку на голосування, то це затягнеться на тижні. Також нардеп сказав, що такий “чутливий законопроєкт, як про мобілізацію” не можна ухвалювати пакетами.