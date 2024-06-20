Про це повідомляє в “Укренерго” в Телеграмі.

«Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури України», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. “Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, – зазначили у міністерстві. Вночі сили ППО знищили всі «Шахеди», які атакували Київ

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