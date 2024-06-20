Про це повідомляє в “Укренерго” в Телеграмі.

«Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі.

“Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, – зазначили у міністерстві.