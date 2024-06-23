20 червня у Дніпрі сталася бійка за участю охорони народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова. У соцмережах встановили ще одну особу, що допомагала Тищенку нападати на військового.

Про це пишуть Telegram-канали, зокрема “Відсіч“.

Зазначається, що одним з учасників нападу на ветерана в Дніпрі виявився полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко. Також відомо, що місцевим осередком цієї одіозної партії керував Ілля Кива.

Також раніше у ЗМІ писали про скандал за участі дружини Сергія, Анастасії Савченко, котра погрожувала журналістці розправою від свого чоловіка «депутата облради». Тоді жінка грозилася переслідуванням та вчинила справжній кібербулінг в одній із дискусій у фейсбуці.

Наша редакція намагалась взяти коментарі у Сергія Савченка щодо подій у Дніпрі, проте наразі відповідей не отримала.