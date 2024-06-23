Про це пишуть Telegram-канали, зокрема “Відсіч“.
Зазначається, що одним з учасників нападу на ветерана в Дніпрі виявився полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко. Також відомо, що місцевим осередком цієї одіозної партії керував Ілля Кива.
Також раніше у ЗМІ писали про скандал за участі дружини Сергія, Анастасії Савченко, котра погрожувала журналістці розправою від свого чоловіка «депутата облради». Тоді жінка грозилася переслідуванням та вчинила справжній кібербулінг в одній із дискусій у фейсбуці.
Наша редакція намагалась взяти коментарі у Сергія Савченка щодо подій у Дніпрі, проте наразі відповідей не отримала.
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