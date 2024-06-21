20 червня у місті Дніпро стався конфлікт за участю Миколи Тищенка. Скандал пов’язаний з побиттям військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова охоронцями нардепа.

На відео, яке опублікував журналіст Денис Кошельник потрапила помічниця Тищенка, вона займалася фіксацією документів учасників конфлікту та фільмуванням події.

В перелік звинувачень до Евеліни Андрієвської “Миротворець” вказує:

Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками;

Заперечення російської агресії;

Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії;

Маніпуляція суспільно значущою інформацією.

У 2022 році Евеліна Андрієвська отримала подяку від голови ГУР, яку Кирило Буданов вручив їй за “видатні заслуги” перед Україною.

У 2015 році Евеліна Андрієвська поширювала фейки російської пропаганди та розповідала про “звірства” ЗСУ на Донбасі.

У 2018 році вона відвідувала тимчасово окупований Крим, щоб побувати на концерті свого кумира Григорія Лепса, який «вважає правильним все, що робить путін», підтримував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Мати Андрієвської, Вікторія Андрієвська також мешкає в окупованому Криму й одружена на власнику мережі цирків у Євпаторії та інших містах півострова, Дмитрові Зельцері. У 2017 році Зальцер зареєструвався як приватний підприємець у російській податковій.

Народний депутат Олексій Гончаренко провів прямий ефір, в якому фігурував Микола Тищенко. Гончаренко попросив прокоментувати конфлікт, який стався у Дніпрі.

“Питання до вас, ким були ті люди на відео?”, – питає Гончаренко.

Микола Тищенко коментує статус військовослужбовця. На його думку, сімейні обставини не є гідною підставою для комісування з військової служби.