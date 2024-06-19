Ввечері середи, 19 червня, російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок удару постраждали двоє людей, один із поранених помер у лікарні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що росіяни вдарили по Дніпровському району міста та розповів про стан потерпілих.

“У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Другий постраждалий – це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна”, – написав Прокудін.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, другий постраждалий перебуває у важкому стані

“52-річний чоловік у важкому стані. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Обидва постраждалі на момент російського обстрілу виконували ремонтні роботи на даху”, – додав він.

О 19:16 Мрочко інформував, що поранений внаслідок ворожих обстрілів 52-річний чоловік помер у лікарні.