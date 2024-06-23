Через російський обстріл у Торецьку загинуло двоє людей, двоє отримали поранення, є руйнування та постраждалі в інших частинах Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

“У Торецьку дві людини загинули й дві поранені, пошкоджено 17 будинків, три інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю. Також у громаді поранено людину і пошкоджено адмінбудівлю у Північному; пошкоджено 10 приватних будинків у Петрівці. У Сіверську один будинок зруйновано й один пошкоджено, у Дронівці поранено людину”, – написав він.

У Покровському районі Курахівська громада зазнала вісім обстрілів – пошкоджено шість приватних будинків та три багатоповерхівки, у Селидовому пошкоджено п’ять будинків, у Вовчому Гродіївської громади зруйновано будинок, зазначив Філашкін.

У Краматорському районі ввечері 22 червня росіяни вдарили ракетою по Привіллю Краматорської громади, обійшлося без жертв; у Костянтинівці керованою авіабомбою пошкоджено 13 будинків, дві господарчі споруди й п’ять інфраструктурних об’єктів; околиці Миколаївської громади перебувають під вогнем окупантів, повідомили в ОВА.

Загалом зафіксовано 19 обстрілів росіянами населених пунктів Донеччини, з лінії фронту було евакуйовано 95 людей, серед них семеро – діти.