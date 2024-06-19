Російська армія 19 червня завдала авіаційного удару по селу Вільхівка у Харківському районі, загинула жінка, дістав поранення чоловік.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

«19 червня до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Вільхівка Харківського району. Окупанти вдарили по населеному пункту, імовірно, двома КАБами. Зафіксоване пряме влучання у будинок. Також зазнали руйнацій й інші будівлі по вулиці», – йдеться у дописі.

За даними поліції, 49-річна жінка загинула, 60-річному чоловіку надають допомогу медики.

Правоохоронці фіксують злочин країни-агресора.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.