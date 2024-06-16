Троє людей, включаючи 13-річного хлопця та вагітну жінку, постраждали від російського удару в Пісках Радьківських Борівської громади.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Під час удару РФ по Борівській громаді на Харківщині постраждали троє людей: 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі троє госпіталізовані і перебувають у стані середньої тяжкості.

Жінка та чоловік отримали поранення склом, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми, а хлопчик – осколкові поранення. Також пошкоджено дах приватного будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Деталі події наразі встановлюються.

9 червня, російські війська завдали по Харкову удару керованою авіабомбою. Приліт зафіксовано у район житлової забудови. Інформація щодо постраждалих уточнюється.