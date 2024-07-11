Зранку у четвер, 11 липня, російська війська здійснили обстріл Білозерської територіальної громади, через що сталася пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Про це повідомляє ДСНС України.

Як зазначається, з особового складу ніхто не постраждав, оскільки рятувальники встигли зайти у безпечне місце.

Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення. Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.

Нагадаємо, Сили спецоперацій знищили 15 човнів росіян на Херсонщині. Сили ССО застосували дрони з системою скиду для знищення ворожих засобів.