Про це повідомляє ДСНС України.
Як зазначається, з особового складу ніхто не постраждав, оскільки рятувальники встигли зайти у безпечне місце.
Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення. Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.
Нагадаємо, Сили спецоперацій знищили 15 човнів росіян на Херсонщині. Сили ССО застосували дрони з системою скиду для знищення ворожих засобів.
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