Про це повідомляє пресслужба ССО.
“Оператори 73-го морського центру ССО продовжують нищити ворога на Херсонському напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час ведення розвідки українські воїни виявили 15 російських човнів різного типу. Сили ССО застосували дрони з системою скиду для знищення ворожих засобів.
“Жоден із них більше не перевезе російських військових”, — додали у пресслужбі.
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