Російські війська вранці 21 червня вдарили авіабомбою по місту Селидове Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, а троє зазнали поранень.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Селидівської МВА.

“21.06.2024, приблизно о 09-25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”. У результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.

Раніше стало відомо, що за минулу добу 20 червня російські загарбники вбили п’ятьох жителів Донецької області і ще 11 людей поранили.