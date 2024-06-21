Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Селидівської МВА.
“21.06.2024, приблизно о 09-25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”. У результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.
Раніше стало відомо, що за минулу добу 20 червня російські загарбники вбили п’ятьох жителів Донецької області і ще 11 людей поранили.
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