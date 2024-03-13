Наразі, дочка Ольги Сумської знялась у російському серіалі і продовжує своє сімейне та акторське життя у росії, перебуваючи в “режимі терору”, за висловленням самої Ольги.

Ще у 2014-му році, в період окупації російськими військами території Криму, Ольга Сумська відверто заявляла про намір її доньки Антоніни Паперної отримати російське громадянство.

“Слава Богу, що Антоніну хоча б не називають “бендерівкою” в щукінському училищі… Сьогодні навіть йдеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і в неї, я надіюсь, буде паспорт громадянки Росії”.

Зі слів народної актриси видно, наскільки змінилася її позиція в українсько-російському питанні, адже Ольга В’ячеславівна з перших днів повномасштабного вторгнення займає активну проукраїнську позицію та всіляко підтримує рідний народ у його відчайдушній боротьбі з окупантом.

Однак донька акторки станом на сьогоднішній день продовжує будувати свою кінокар’єру в медійній сфері країни-агресора. До того ж веде сімейне життя, перебуваючи в шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем, від якого народила двох дітей. Проживає наразі в Москві.



На власній сторінці в Instagram 15-го лютого Антоніна опублікувала фото зі зйомок у новому серіалі, що носить назву “Постукай у мої двері в Москві”. Даний серіал є типовою російською мелодрамаю, знятою за зразком подібного турецького серіалу. Паперній дісталась одна з ключових ролей – колишня коханка головного героя Аліна, котру намагаються затягти в мережу любовних інтриг.

Сама Паперна назвала цей серіал “великим проєктом”.

Також Антоніна є представницею акторського агентства Наталії Гнеушевої, яка так і не всиловилась публічно з приводу російського вторгнення на землю батьківщини акторки власного агентства.

Відомо, що Наталя продовжує активну діяльність впливового кастинг-директора, взаємодіючи з російськими режисерами та діячами театру і кіно, котрі відкрито заявляють про свою антиукраїнську позицію. До таких зокрема належить Едуарт Бояков, який заявляв про те, що Україна вела культурний геноцид проти росіян.

Мати Антоніни говорить, що її донька, будучи заручницею російського “режиму терору”, не має змоги ані відкрито заявити про свою позицію, ані виїхати з країни.

Про це Ольга Сумська розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Народна акторка говорить, що підтримує спілкування з донькою кожен день. За її словами Антоніна розуміє контекст, у якому нині перебувають її співвітчизники, через що її охоплює розпач разом з іншими українцями в Росії.