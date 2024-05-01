Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення плюс 100 тисяч за участь у бойових діях і 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Тобто солдат може отримувати 190 100 грн, а офіцер ще більше.

Про це повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін під час прямого ефіру телемарафону «Єдині новини».

Військовий також додав, що спеціальні завдання для військових оплачуються додатково на суму 30 тисяч гривень. Військові, які проходять лікування також отримують основну зарплату.

Речник Міноборони також зазначив, що наразі існує встановлена грошова винагорода за знищення російської техніки, наприклад, за ліквідований автомобіль виплачують 12 180 гривень, а за танк винагорода буде 48 720 гривень. Якщо військовому вдалося знищити ворожий літак або вертоліт він може отримати понад 100 тисяч гривень. Найбільша премія передбачена за ліквідацію корабля окупантів понад 243 тисячі гривень.

Для отримання винагороди потрібен відповідний запис у журналі бойових дій, а також донесення і бажано – фото або відеофіксація.