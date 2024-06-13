Про це йдеться в пресрелізі про результати дослідження КМІС.
Також більшість у всіх регіонах України розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх військових діях.
КМІС запитав у респондентів, якою, за їхніми відчуттями, є остаточна мета Росії щодо України. Відповіді розподілилися так:
- геноцид і фізичне знищення більшості українців — 34%;
- знищення української нації та національної самосвідомості, примусова асиміляція українців та перетворення на росіян — 26%;
- приєднання всіх територій України до Росії із залишенням певної культурної автономії — 6%;
- зміна влади та створення маріонеткової держави, яка буде в усьому слухатися Росію — 12%;
- збереження вже окупованих територій без зазіхання на більші — 7%;
- один з варіантів відповідей був сформульований наблидено до російської пропаганди: саме – проведення “денацифікації” та демілітаризації України без посягань на незалежність — 5%.
У всіх регіонах найбільше респондентів (62% на заході і в центрі, 56% на півдні і 49% на сході) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид. Третина населення у всіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення. Більшість населення у всіх регіонах розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх діях.
Хоча російськомовні українці дещо рідше говорили про наміри Росії знищити українську націю, серед них 62% вважають, що Росія хоче продовжувати ворожі наміри. Лише 7% російськомовних українців поділяють російський наратив, про “денацифікацію” та демілітаризацію.
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