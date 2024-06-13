Згідно з новим соцопитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців вважають, що РФ хоче знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид більшості населення.

Про це йдеться в пресрелізі про результати дослідження КМІС.

Також більшість у всіх регіонах України розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх військових діях.

КМІС запитав у респондентів, якою, за їхніми відчуттями, є остаточна мета Росії щодо України. Відповіді розподілилися так:

геноцид і фізичне знищення більшості українців — 34%;

знищення української нації та національної самосвідомості, примусова асиміляція українців та перетворення на росіян — 26%;

приєднання всіх територій України до Росії із залишенням певної культурної автономії — 6%;

зміна влади та створення маріонеткової держави, яка буде в усьому слухатися Росію — 12%;

збереження вже окупованих територій без зазіхання на більші — 7%;

один з варіантів відповідей був сформульований наблидено до російської пропаганди: саме – проведення “денацифікації” та демілітаризації України без посягань на незалежність — 5%.

У всіх регіонах найбільше респондентів (62% на заході і в центрі, 56% на півдні і 49% на сході) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид. Третина населення у всіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення. Більшість населення у всіх регіонах розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх діях.

Хоча російськомовні українці дещо рідше говорили про наміри Росії знищити українську націю, серед них 62% вважають, що Росія хоче продовжувати ворожі наміри. Лише 7% російськомовних українців поділяють російський наратив, про “денацифікацію” та демілітаризацію.