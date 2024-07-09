Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Політик прямо не засудив РФ за черговий воєнний злочин.

Свій коментар Орбан опублікував у соцмережі Х.

“Учорашній трагічний та огидний напад у Києві доводить, що наші побоювання були виправдані: як і можна було передбачити, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень”, – йдеться у дописі Орбана.

Глава угорського уряду також нагадав про свою “миротворчу місію”. Він також закликав світових лідерів “відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів”.

“Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття”, – додав Орбан.

Нагадаємо, що Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього глава угорського уряду відправився до РФ, де 5 липня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

У понеділок, 8 липня, Орбан прибув до Пекіна, де зустрівся із головою КНР Сі Цзіньпіном.