Пентагон разом зі своїми союзниками і партнерами впроваджує потужну логістичну мережу для доставки наступного пакету оборонної допомоги в Україну протягом найближчих днів.

Про це повідомив у вівторок речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

«Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну», — підкреслив Райдер.

Райдер відзначив, що наразі проводяться роботи на різних напрямах для ефективної організації доставки.

«Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу», — наголосив Райдер.

Він також підтвердив, що, за оцінками Пентагону, доправити допомогу в Україну можна буде «упродовж днів».