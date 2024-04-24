Джо Байден пообіцяв підписати документ, щойно він потрапить на робочий стіл, щоб розпочати постачання зброї вже цього тижня.

Це він анонсував заяві на сайті Білого дому.

Також він сказав, що після цього звернеться до американської нації.

Президент подякував лідерам обох партій Чаку Шумеру та Мітчу Макконеллу, а також усім сенаторам, які віддали голоси за документ, який “зробить увесь світ безпечнішим, поки ми підтримуємо друзів, які захищаються від терористів ХАМАСу та тирана Путіна”.

За словами Байдена, потреба у рішенні Конгресу була терміновою.

“Україна потерпає від постійних російських бомбардувань, а Ізраїль зазнав безпрецедентної атаки з боку Ірану. Ми надіслали сигнал світу щодо сили американського лідерства: рішуче захищаємо демократію та свободу і протистоїмо тиранії та утискам”, – підсумував Байден

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив безпековий законопроєкт, що передбачає надання Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів. Отримавши підтримку обох палат американського парламенту, документ негайно спрямовується на підпис президенту.