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12 червня

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Папа Римський та Володимир Зеленський зустрінуться на полях саміту G7

Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 червня, проведуть зустріч в Італії.

Четвер, 13 червня 2024, 16:32

Про це пише Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Папу запросили на саміт “Великої сімки”. Уже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади. Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.

Крім того, Франциск зустрінеться з лідерами Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Бразилії, Кенії та Алжиру, а також прем’єр-міністром Індії. Увечері Папа полетить до Ватикану.

Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі “Великої сімки”.

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Теги: Зеленський, Папа Римський, G7

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