Папа Римський та Володимир Зеленський зустрінуться на полях саміту G7

Про це пише Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.
Папу запросили на саміт “Великої сімки”. Уже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади. Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.
Крім того, Франциск зустрінеться з лідерами Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Бразилії, Кенії та Алжиру, а також прем’єр-міністром Індії. Увечері Папа полетить до Ватикану.
Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі “Великої сімки”.
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