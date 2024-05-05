Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд повідомила, що запрошення на Глобальний Саміт миру отримав, зокрема, Папа Римський Франциск. Очікується, що присутність великої кількості країн може стати запорукою успішності масштабного заходу.

Про це посадовиця сказала в інтерв’ю виданню Blick.

Зазначається, що напередодні Амгерд провела зустріч із Папою Римським у ході свого візиту до Італії. За її словами, це був “цікавий обмін думок”, що відбувався у “сердечній атмосфері”.

Вона зауважила, що із понтифіком говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі.

“Ми запросили Святий Престол на Саміт миру. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції”, – сказала Амгерд.

Також голова Федеральної ради Швейцарії підтвердила, що її країна цього тижня розіслала запрошення на саміт багатьом державам, серед них Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

Посадовиця впевнена у “хорошій явці”, що в перспективі може стати ознакою успішності Глобального саміту миру.

“Якщо ми зможемо знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах. Ми повинні думати наперед, зокрема й про післязавтрашній день”, – наголосила Амгерд.

Нагадаємо, що перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня у Бюргенштоку, що знаходиться недалеко від міста Люцерн у Швейцарії.