Про це посадовиця сказала в інтерв’ю виданню Blick.
Зазначається, що напередодні Амгерд провела зустріч із Папою Римським у ході свого візиту до Італії. За її словами, це був “цікавий обмін думок”, що відбувався у “сердечній атмосфері”.
Вона зауважила, що із понтифіком говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі.
“Ми запросили Святий Престол на Саміт миру. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції”, – сказала Амгерд.
Також голова Федеральної ради Швейцарії підтвердила, що її країна цього тижня розіслала запрошення на саміт багатьом державам, серед них Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.
Посадовиця впевнена у “хорошій явці”, що в перспективі може стати ознакою успішності Глобального саміту миру.
“Якщо ми зможемо знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах. Ми повинні думати наперед, зокрема й про післязавтрашній день”, – наголосила Амгерд.
Нагадаємо, що перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня у Бюргенштоку, що знаходиться недалеко від міста Люцерн у Швейцарії.
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