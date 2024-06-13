Про це повідомляє Bloomberg.
Прессекретар Командування космічних систем Бонні Пойндекстер повідомила в офіційній заяві, що сума контракту становить 14,1 мільйона доларів. Контракт передбачає надання доступу до Starlink та необхідного обладнання, а також підтримку абонентів на узгоджених умовах.
Загальна сума контракту Starlink зараз становить близько 40 мільйонів доларів. Це лише мала частина державних замовлень на суму 2,5 мільярда доларів, які SpaceX виграла у рамках програми запуску військових супутників.
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