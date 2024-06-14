Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на щорічному саміті G7 у четвер, цитує Reuters.

Німецький канцлер вважає це рішення історичним кроком.

“Це дуже чітке зобов’язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету… І це також чіткий сигнал російському диктатору, що він не може просто сидіти склавши руки і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну”, — наголосив Шольц.