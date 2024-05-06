Як йдеться в повідомленні Міноборони РФ, навчання відбудуться за дорученням верховного головнокомандувача, тобто Володимира Путіна.

“За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з’єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту”, — йдеться в телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що навчання відбудуться «у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації». В міністерстві повідомили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також повідомляється, що навчання проведуть «найближчим часом».