Окупанти здійснили масовану ракетну атаку на територію України. Ворог запустив крилаті й балістичні ракети, а також "Кинджали".

Про це повідомив у телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“У Києві росіяни поцілили в будівлю дитячого медичного закладу. Під завалами можуть бути люди. Також уламками російської ракети пошкоджені офісний центр і житлові будинки. Є загиблі й поранені. У Кривому Розі влучання в будівлю промислового підприємства. Усі служби працюють на місці”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, під атакою були Дніпро, Краматорськ, Слов’янськ.

“Наші Сили ППО збили більшість ракет, чим врятували багато людських життів. Україна закликає партнерів надати більше сучасних систем, аби захистити мирні міста від російського терору”, – наголошує Шмигаль.

Зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру.

За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.