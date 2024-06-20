В Одеській області затримали двох підлітків, які, за даними слідства, підпалювали машини військових.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

“Днями в одному з населених пунктів Роздільнянського району зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим”, — стверджують правоохоронці.

Встановлено, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років. Молодший юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників ТЦК, розповіли в поліції. Зазначається, що підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого.

“В обов’язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять”, — зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші та втекли на Миколаївщину, де їх затримали.

Хлопцям оголошено про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.