Про це повідомляє СБУ.

Однією з основних цілей ворога було виявлення вогневих позицій артилерії Збройних сил України, яка захищала узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. Для цього росіяни використали свого агента – 57-річного місцевого жителя.

Щодня він обходив прибережну територію громади, намагаючись виявити пункти базування українських військ. Після цього він звітував до ФСБ РФ через месенджер, видаляючи всі повідомлення для збереження конспірації.

Планувалося, що загарбники атакують ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій території Запорізької області. СБУ вчасно виявила ці плани та затримала агента під час дорозвідки. Також були прийняті заходи для захисту позицій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого були вилучені мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з ФСБ, а також банківська картка, на яку він отримував грошову винагороду.

Затриманому повідомили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і він зараз перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.