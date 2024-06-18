Про це повідомляє омбудсмен Лубінець Дмитро.
Уповноважений омбудсмен Лубінець заявив, що країна-агресор використовує різні способи для досягнення своїх цілей і залучає українських дітей у свої дії. Останнім часом вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців, обіцяючи їм грошову винагороду. Це має на меті дестабілізувати ситуацію в Україні.
Вже зафіксовані випадки підпалу автомобілів військових у Києві, Одесі та Дніпрі. Лубінець нагадав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність і закликав батьків пояснити своїм дітям, чому це неприпустимо, а також розповісти про підступність ворога.
Він закликав дітей бути пильними у соціальних мережах і не піддаватися на провокації росіян.
Нагадаємо, що в Києві було затримано жінку та її сина з Ніжина, які підпалювали автомобілі військовослужбовців за замовленням через Телеграм.
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