Росія залучає українських дітей до підпалу машин, які належать військовослужбовцям Збройних Сил України. За цю небезпечну діяльність, російська сторона обіцяє винагороду у розмірі кількох тисяч доларів.

Про це повідомляє омбудсмен Лубінець Дмитро.

Уповноважений омбудсмен Лубінець заявив, що країна-агресор використовує різні способи для досягнення своїх цілей і залучає українських дітей у свої дії. Останнім часом вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців, обіцяючи їм грошову винагороду. Це має на меті дестабілізувати ситуацію в Україні.

Вже зафіксовані випадки підпалу автомобілів військових у Києві, Одесі та Дніпрі. Лубінець нагадав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність і закликав батьків пояснити своїм дітям, чому це неприпустимо, а також розповісти про підступність ворога.

Він закликав дітей бути пильними у соціальних мережах і не піддаватися на провокації росіян.

Нагадаємо, що в Києві було затримано жінку та її сина з Ніжина, які підпалювали автомобілі військовослужбовців за замовленням через Телеграм.