У Києві було затримано жінку та її сина з Ніжина, які підпалювали автомобілі військовослужбовців за замовленням через Телеграм.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час досудового розслідування встановлено, що 48-річна жінка та її 14-річний син прибули з Ніжина до Києва з метою підпалити автомобіль військового за замовленням. Син отримав завдання через Телеграм-канал від невідомого чоловіка. Поліція затримала їх, коли жінка готувалася підпалити авто та зняти це на відео. Правоохоронці швидко загасили вогонь.

Пізніше вони зізнались, що це був не перший раз, коли вони підпалювали автомобілі на замовлення, намагаючись заробити гроші.

Жінці та її сину, які перебувають під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури, було повідомлено про підозру у навмисному підпалі автомобіля згідно зі статтями 28, 194, 15 та 194 Кримінального кодексу України.

За цими статтями передбачена санкція у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів.