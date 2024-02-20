Аналітики ISW вважають, що, ймовірно, російським силам, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку, або доведеться перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

“Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки”, — додають американські фахівці.

З посиланням на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія аналітики Інституту зауважують, що за минулу добу, 19 лютого, кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Також стало менше обстрілів й активності авіації у цьому районі. Наразі війська РФ перегруповуються та ведуть розчищення міста.