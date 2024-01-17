Через нічну російську атаку дронами в одному із мікрорайонів Одеси пошкоджені системи теплопостачання, 58 будинків залишаються без тепла. Теплопостачання обіцяють відновити протягом доби.

Про це у середу, 17 січня, заявив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

“Сьогодні вночі ворог вдався до чергових ударів по мирному населенню Одещини, атакував ударними дронами. Завдячуючи силам ППО усі повітряні цілі були збиті, але я змушений констатувати, що уламки збитих дронів упали на житлові будинки”, – розповів Харлов.

За його словами, 5 житлових будинків зазнали пошкоджень, 1 будинок постраждав найбільше – з нього евакуювали 130 мешканців.

“Також були пошкоджені системи теплопостачання мікрорайону, наразі 58 будинків залишаються без тепла”, – підкреслив заступник голови ОВА.

Він додав, що комунальні служби працюють в посиленому режимі – за його словами, протягом доби всі наслідки будуть ліквідовані, а теплопостачання буде відновлене.