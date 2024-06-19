Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає надання взаємної допомоги "у разі агресії" проти одного з учасників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, у тому числі надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору”, — заявив Володимир Путін, який перебуває в Пхеньяні з візитом. У чому саме полягатиме допомога, він не уточнив.

Він додав, що Росія також не виключає військово-технічної співпраці з КНДР відповідно до підписаного сьогодні документа.

Лідер КНДР Кім Чен Ин, у свою чергу, заявив, що договір “носить миролюбний і оборонний характер, служить справі побудови багатополярного світу і відповідає статусу двох країн, що змінився, на світовій арені”.

Під час брифінгу Кім Чен Ин назвав Росію “найчеснішим другом і соратником”, а Путіна — “найдорожчим другом корейського народу”.