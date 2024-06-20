Влада Південної Кореї планує переглянути питання постачання зброї в Україну у відповідь на договір про військову допомогу, який пописали Росія та КНДР.

Про це заявив директор Управління національної безпеки президентської адміністрації Чан Хо Джин, пише агентство Yonhap.

“Ми плануємо переглянути питання щодо військової підтримки України”, — сказав Чан.

Він, зокрема, запропонував змінити політику Південної Кореї щодо відмови від надання летальної допомоги Україні.

“Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і цікаво буде подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь”, — зазначив чиновник.

Чан Хо Джин розкритикував “всеосяжний стратегічний договір”, підписаний між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні у середу.

“Уряд чітко підкреслює, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти”, — заявив Чан Хо Джин.

Він анонсував, що Південна Корея розширить список товарів, на які накладено обмеження на експорт у РФ на 243 позиції, після чого їхня кількість досягне 1402.