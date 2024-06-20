Про це заявив директор Управління національної безпеки президентської адміністрації Чан Хо Джин, пише агентство Yonhap.
“Ми плануємо переглянути питання щодо військової підтримки України”, — сказав Чан.
Він, зокрема, запропонував змінити політику Південної Кореї щодо відмови від надання летальної допомоги Україні.
“Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і цікаво буде подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь”, — зазначив чиновник.
Чан Хо Джин розкритикував “всеосяжний стратегічний договір”, підписаний між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні у середу.
“Уряд чітко підкреслює, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти”, — заявив Чан Хо Джин.
Він анонсував, що Південна Корея розширить список товарів, на які накладено обмеження на експорт у РФ на 243 позиції, після чого їхня кількість досягне 1402.
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