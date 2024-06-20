Білий дім коментує візит Путіна до Кім Чен Ина

У Білому домі вважають офіційний візит російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна і підписання з північнокорейським колегою Кім Чен Ином договору про стратегічне партнерство "розширенням партнерства".

Про це заявив старший директор із питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

“Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, що відображають тоталітарний характер режиму в КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства”, – стверджує він.

Карпентер впевнений – це також свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені.

Він зауважив, що найближчими партнерами РФ стали Північна Корея, Іран, Сирія і “певною мірою” Китай, “хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння”.

За словами посадовця, йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це посилює загрозу безпеці України та Європи загалом, зазначив він.

“Це, в широкому сенсі, коаліція, яку збирає Росія”, – підсумував представник Білого дому та запропонував порівняти її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України і з приблизно 100 країнами, які “підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії”.