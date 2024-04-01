Польські аграрії продовжують зупиняти рух товарних машин через два пункти пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
“Наразі блокування відбувається на маршрутах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Протестувальники взагалі не пропускають через них вантажівки в напрямку Польщі. Протягом останнього періоду не зафіксовано жодного перетину кордону вантажівками, що вирушали з України”, – відзначив Демченко.
Через “Ягодин”, за його словами, протестувальники допускають лише дуже обмежену кількість вантажівок на виїзд із Польщі – за добу це лише 70. На ранок 1 квітня на території Польщі знаходиться 500 вантажівок – по 250 навпроти кожного з двох заблокованих блокпостів. Автобуси та легкові автомобілі польських громадян пропускаються вільно.
За словами Демченка, 2 квітня польські фермери знову збираються заблокувати пункт пропуску “Угринів-Долгобичув”. Його тимчасово розблокували на період святкування Великодня.
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