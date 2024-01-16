Польські перевізники, які з листопада блокують кордон Україною, досягли угоди з урядом Польщі про «певні умови» і припинять свій протест. Протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом. Про це повідомив у вівторок, 16 січня, організатор протестувальників з польського Комітету захисту перевізників і транспортних роботодавців Томаш Борковський.

Польські водії вимагали, щоб ЄС відновив систему, за якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи в ЄС, а європейським перевізникам – для роботи в Україні.

«Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд», – заявив Томаш Борковський.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало прес-конференцію 16 січня, під час якої має бути підписана угода.

Нагадаємо, що польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до Уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною.