Міністр оборони Великої Британії, Грант Шеппс, висловив своє ставлення до призначення Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії, який замінив Сергія Шойгу.

Про це Шеппс написав у соцмережі Х.

Він охарактеризував Бєлоусова як ще одну маріонетку Володимира Путіна.

За словами британського міністра, Шойгу має відповідальність за велику кількість втрат серед російських військових, більше ніж 355 тисяч осіб, унаслідок війни, а також за масові страждання цивільного населення України через незаконне вторгнення Російської Федерації.

«Росії потрібен міністр оборони, який виправив би цей катастрофічний спадок і припинив вторгнення, але все, що вони отримають, – це ще одну маріонетку Путіна», — наголосив Шеппс.

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, президент Росії Володимир Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради Безпеки у зв’язку з переходом на іншу роботу. Також глава Російської Федерації призначив Сергія Шойгу секретарем Ради безпеки, а на посаду міністра оборони РФ запропонував призначити Андрія Білоусова.