Пропагандисти опублікували відео, на якому видно влучання щонайменше двох безпілотників.

Про це написав губернатор області Ігор Артамонов у Telegram.

За його словами, на території Становлянського округу було нібито збито безпілотник, уламки якого впали на території електропідстанції

Здійнялася пожежа. Інцидент відбувся близько 04:00 за київським часом.

Крім того, пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об’єкт.

Нагадаємо, атаки на російські НПЗ цього травня відбуваються регулярно. В СБУ пояснювали, що російські НПЗ постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку, тож є законними цілями.