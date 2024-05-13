Про це написав губернатор області Ігор Артамонов у Telegram.
За його словами, на території Становлянського округу було нібито збито безпілотник, уламки якого впали на території електропідстанції
Здійнялася пожежа. Інцидент відбувся близько 04:00 за київським часом.
Крім того, пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об’єкт.
Нагадаємо, атаки на російські НПЗ цього травня відбуваються регулярно. В СБУ пояснювали, що російські НПЗ постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку, тож є законними цілями.
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