Про це стало відомо з матеріалів справи, яку розглядає Приморський райсуд Одеси, передає Укрінформ.

«Особа, працюючи в АТ «ДТЕК Одеські електромережі» на посаді начальника відділу по управлінню проєктами, має проросійські погляди та за допомогою мережі Інтернет передавала іншим особам відомості щодо результатів обстрілів підстанцій, строків їх ремонту, структури побудови об`єднаної енергетичної системи України та ступеня її ушкодження», — йдеться в документі.