Про це стало відомо з матеріалів справи, яку розглядає Приморський райсуд Одеси, передає Укрінформ.
«Особа, працюючи в АТ «ДТЕК Одеські електромережі» на посаді начальника відділу по управлінню проєктами, має проросійські погляди та за допомогою мережі Інтернет передавала іншим особам відомості щодо результатів обстрілів підстанцій, строків їх ремонту, структури побудови об`єднаної енергетичної системи України та ступеня її ушкодження», — йдеться в документі.
Фігуранта обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України: перешкода законній діяльності Збройних сил України, виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників та порушення рівноправності громадян України.
Відомо, що суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Зазначається також, що у пресслужбі компанії «ДТЕК Одеські електромережі» повідомили, що підозрюваного звільнено.
«Співробітник компанії, якому СБУ повідомило підозру в співпраці з ворогом, був негайно звільнений і перебуває під слідством», — заявили в ДТЕК.
- ДТЕК: “Росіяни методично добивають нашу генерацію”
- На відновлення електростанцій ДТЕК потрібно 350 млн доларів
- Росія завдала серйозних пошкоджень обладнанню на чотирьох ТЕС — ДТЕК