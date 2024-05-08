Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом вбивства підлітка на станції фунікулера у Києві. Винуватцю загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє державне бюро розслідувань.

ДБР нагадує, що 7 квітня працівник Управління державної охорони, перебуваючи у стані алкогольного й наркотичного сп’яніння, у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, включаючи неповнолітніх.

Після виходу з вагона правоохоронець агресивно підійшов за підлітка та силою вдарив його у вікно. Хлопець впав, розбивши головою скло, і отримав смертельний поріз шиї, від якого загинув на місці події.

Зазначається, що зловмисника негайно затримали й відсторонили від виконання службових обов’язків. Його керівництво надало всю необхідну допомогу у проведенні розслідування.

“У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Максим Матерухін загинув 7 квітня на станції фунікулера у Києві. Поліція веде розслідування цієї події, а підозрюваний затриманий із запобіжним заходом у виді тримання під вартою.