Громадяни України зазнали систематичних переслідувань від співробітників ФСБ Росії на пунктах пропуску між Естонією та РФ. Також стали відомими випадки побиття українців.

Згідно зі звітом естонської поліції, з лютого 2022 року, ФСБ РФ розглядає українців як потенційних ворогів.

Про це пише Postimees.

Зазначається, що після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року російська ФСБ розглядала як потенційних ворогів громадян України, які намагались виїхати до Росії чи на окуповані Росією території України, аби звідти дістатися до країн Європейського Союзу чи України.

Крім переслідувань українців на території Росії, посилилися переслідування громадян України на прикордонних пунктах “Куничина гора” та “Шумілкіно”, що межують з Естонією.

Українців, які перетинали кордон, піддавали утискам, включаючи профайлінгові інтерв’ю, анкетування, перевірку комунікацій та вилучення даних, а також побиття з метою отримання потрібних відповідей. Представники спецслужби Росії змушували людей знімати одяг для фотографування та робили відеозаписи їхніх показань, які могли бути використані для компрометації. Українців після затримання просили проходити перевірку на детекторі брехні.

У виданні наголошують, що в останні місяці минулого року ФСБ РФ почала дедалі більше переслідувати вихідців з Естонії та інших країн Євросоюзу на прикордонних пунктах, що межують з південно-східною Естонією, також є повідомлення про застосування насильства. Водночас інформації про застосування фізичного насильства до естонців не надходило.