“Служба безпеки завчасно викрила ворожі плани, про які дізналася у ході документування ув’язненого, який працював на фсб. За даними слідства, в’язень-фігурант був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Туди він потрапив ще у 2012 році за вчинення тяжкого злочину”, – зауважують у відомстві.