Перш ніж затримати депутата СБУ поетапно задокументувала його злочинну діяльність.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Фейсбук.

“Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка діяла на сході України. Фігурантом виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що він входив до мережі інформаторів фсб, яку українська спецслужба викрила ще у березні 2023 року. Тоді ж було затримано 4-х його спільників.

“За матеріалами слідства, фігурант возив одного з агентів на власному авто для прихованої фіксації оборонних позицій ЗСУ. Найбільшу увагу інформатори звертали на геолокації укріпрайонів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів українських захисників. Також поплічники фсб намагалися відслідкувати рух військових ешелонів та розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ”, – додають у відомстві.

Крім того, після російських авіаударів зловмисники збирали інформацію про наслідки ворожих «прильотів».

За наявними даними, окупанти дуже сподівались на розвіддані своїх інформаторів, за допомогою яких планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили депутату міськради про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми”, – зауважують у правоохоронному органі.

Нагадаємо, що організатор ворожої групи вже отримав реальний термін ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.