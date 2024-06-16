У неділю, 16 червня, президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути Росії до відповідальності за скоєні злочини проти людяності в Україні.

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у швейцарському місті Бюргеншток.

“Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов’язаність бути повністю солідарними з Україною у ці важкі часи”, – наголосив Науседа.

Він висловив упевненість, що єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності України. Для досягнення цього потрібно, щоб Росія “припинила свою агресію повністю та цілком і, безумовно, вивела всі свої війська та військове обладнання з України”.

Також Науседа наголосив на тому, що досягнути справедливого миру без притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини буде неможливо. Справедливе покарання, на його думку, потрібно зробити на основі статуту ООН.

“Щоби впевнитися в цьому, ми хочемо створити спеціальний міжнародний трибунал”, – заявив литовський президент й закликав учасників Саміту миру долучитися до цього трибуналу.