На Глобальному саміті миру, який цими вихідним відбувається у швейцарському місті Бюргеншток, розглядається виключно Формула миру Президента України Володимира Зеленського. Жодні альтернативні плани учасниками заходу не розглядалися.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в межах Саміту миру, який транслювався в ефірі “Єдиних новин”.

«В основі цього саміту Формула миру. Вчора і сьогодні якісь альтернативні плани не розглядалися», – сказав він.

Кулеба додав, що внутрішній аналіз спільного комюніке наразі проводять декілька країн, які не були на Саміті.

Загалом текст комюніке є збалансованим і враховує всі принципові позиції, на яких наполягала Україна, запевнив Кулеба.

Додамо, що ключовою метою Саміту є обговорення та ухвалення консенсусу щодо трьох питань української формули миру: ядерна та продовольча безпека, а також звільнення полонених, зокрема дітей.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба пояснював, чому Саміт миру у Швейцарії буде зосереджений на трьох пунктах Формули миру. За його словами, були обрані перші три пункти Формули миру, які мають найширший консенсус. Починаючи з них відбуватиметься подальше просування до решти пунктів, оскільки метою України є втілення всіх пунктів Формули миру, наголосив дипломат.